Wakil Ketua DPR Yakin Aksi Bela Palestina Berlangsung Damai

Jakarta: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meyakini aksi bela Palestina yang digelar hari ini Minggu 17 Desember 2017 di Monas, Jakarta akan berlangsung damai.



Pasalnya kata Taufik, aksi ini merupakan bentuk dukungan atas kemerdekaan Palestina dan

menentang kebijakan Presiden AS Donald Trump yang bertindak sewenang-wenang dengan menjadikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Saya yakin akan berlangsung damai karena tidak ada yang mendukung pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem," kata Taufik di Jakarta, seperti dilansir dari Antara.



Taufik mengatakan langkah Trump yang memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem juga ditolak oleh kalangan lintas agama, bukan hanya dari kalangan muslim saja.



Hal itu menurut dia sangat logis karena apa yang dilakukan Trump merupakan bentuk penjajahan terhadap Palestina. Dia bilang Indonesia sangat

menentang penjajahan di mana pun.



"Ini penjajahan Israel terhadap Palestina apalagi bertentangan dengan prikemanusiaan dan prikeadilan," ujar dia.



Wakil Ketua Umum PAN itu menilai sebenarnya kondisi di Kawasan Timur Tengah sudah relatif harmonis dan tenang. Namun kebijakan Trump mengusik ketenangan di kawasan tersebut.



Dirinya menduga apa yang dilakukan Trump untuk kepentingan politik dalam negeri AS yaitu selama ini kebijakan yang diambil Trump tidak populis sehingga mengancamnya secara politik.



"Gaya kepemimpinan Trump sebenarnya yang menggangu Amerika sendiri karena para sekutu mereka pun menentang kebijakan tersebut misalnya Prancis," tutur dia.



Oleh karenanya, Taufik meminta semua pihak untuk berpikir dan bertindak objektif agar perdamaian dunia tidak terkoyak serta tidak terjadi kegaduhan di semua

kawasan.







