Rais Aam NU Beri Sinyal tak Dukung Mahfud MD

Jakarta: Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Maruf Amin, angkat bicara soal isu nyaring Mahfud MD menjadi pendamping Joko Widodo. Secara normatif, ia menyerahkan pilihan itu pada inkumben.



"Ya itu terserah Pak Jokowi, Pak Jokowi yang milih," kata Maruf di kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Agustus 2018.

Pun demikian, ia memberi isyarat terkait Mahfud. Secara struktur NU, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tak pernah masuk keanggotaan. Dengan demikian, Mahfud tak bisa dikategorikan sebagai kader NU.



Pernyataan ini, kata Maruf, sesuai dengan yang disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj. Maruf menegaskan, dirinya hanya akan sejalan dengan keinginan NU. "Saya ikut NU saja," pungkasnya.



Seperti diketahui, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirodj berkomentar tentang Mahfud MD. Menurutnya, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tak pernah menjadi kader NU.



Menurutnya, kader NU adalah mereka yang ikut mengurus NU. Mereka yang berkiprah dalam struktur organisasi PBNU. Meski latar belakang Mahfud berada di barisan nahdiyin, tapi hal itu tak membuatnya mendapat label kader NU.



(LDS)