Ma'ruf Amin Sebut Arah Pembangunan Ekonomi Jokowi Tepat

Jakarta: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menyebut sistem ekonomi yang diterapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tepat melawan ekonomi liberal. Jokowi dinilai membangun ekonomi dari bawah.



"Ya, betul itu sudah pas, sudah on the track menurut saya. Justru akibat trickle down effect yang dulu itu. Kan justru Pak Jokowi melawan itu," kata Ma'ruf usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 April 2018.

Ia juga menepis tudingan kepada pemerintahan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla karena dianggap menjalankan sistem ekonomi liberal. Ia justru mempertanyakan tudingan tersebut.



"Lah siapa yang bikin ekonomi liberal itu siapa? Yang menteorikan trickle down effect itu siapa? Jadi kan akibat ekonomi sekarang ini akibat dari trickel down effect," tegas dia.



Menurut dia, kegiatan ekonomi yang lebih besar diharapkan berdampak terhadap kegiatan ekonomi di bawahnya. Sayangnya, harapan itu tak tercapai.



"Diminta supaya nantinya ‎netes ke bawah, ternyata kan tidak netes, makanya MUI mengusung isu arus baru ekonomi Indonesia, pemberdayaan ekonomi rakyat dan itu kemudian direspons Pak Jokowi, Pak Jokowi justru membangun ekonomi dari bawah, bukan dari atas," kata dia.



Prabowo sebelumnya menyesalkan kelakuan elite bangsa. Mereka dianggap mengabaikan kepentingan negara. Ketua Umum Gerindra itu menyebut Indonesia bangsa yang lengah dan kurang waspada.



"Elite kita terus terang saja minta ampun deh. Saya sudah kapok sama elite kita," kata Prabowo di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu, 1 April 2018.



Menurut dia, ekonomi Indonesia masih menganut sistem neoliberal yang hanya menguntungkan segelintir orang. Namun, kalangan elite tak mau mengungkapkan fakta tersebut.





