Tolak Angket KPK, Tiga Fraksi Walk Out dari Paripurna

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat walk out dari rapat paripurna. Sikap ini diambil setelah pimpinan rapat memutuskan untuk melanjutkan pembahasan hak angket KPK.



Sebelum walk out, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani sempat maju ke depan meja pimpinan DPR RI untuk memprotes keputusan melanjutkan pembahasan hak angket. Kejadian itu berlangsung saat Ketua DPR RI Setya Novanto akan pidato penutupan sidang.



Sikap Muzani sempat membuat suasana riuh. Sejumlah anggota DPR ada yang setuju dan tidak setuju dengan sikap Muzani tersebut.



Buat menenangkan suasana, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta anggota untuk tenang. Menurut dia, masih ada forum diskusi setelah rapat berakhir.



"Nanti ada forum lobi setelah ini," kata Fahri dalam sidang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 28 April 2017.



Merasa protesnya tak didengarkan, seluruh anggota Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat memutuskan walk out dari ruang sidang. Dalam pembahasan hak angket ini, Fraksi Gerindra memang sempat menyampaikan pandangannya agar keputusan hak angket ditunda.



Anggota Komisi I Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, penjelasan soal usulan hak angket cukup baik. Namun, ia menyoroti soal kesimpulan akhir pada usulan hak angket tersebut.



Menurut dia, kesimpulan yang diberikan cukup menarik karena UU KPK dan kebijakan yang diambil KPK dianggap berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kesimpulan itu, kata dia, kebijakan KPK dianggap kerap merugikan masyarakat.



Karena itu, ia meminta pembahasan ini ditunda. Ia meminta kepada anggota DPR buat memanfaatkan masa reses untuk menanyakan hal tersebut kepada konstituen.



"Mungkin ada baiknya kita bertanya kepada konstituen kita. Apakah betul aspirasi rakyat atau aspirasi kita sendiri. Kalau aspirasi kita sendiri kita ambil keputusan bunuh diri. Apa urgensinya ambil sekarang. Kita tunda memutuskan ini," kata Martin.

Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Erma Suryani, menilai usulan hak angket KPK saat ini belum tepat. Karena itu Demokrat menolak usulan tersebut.

Demokrat memandang hak angket cenderung melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Tanah Air. "Fraksi Demokrat berpendapat hak angket tidak tepat waktu. Sehingga (fraksi Demokrat) tidak setuju," kata Erna.







(FZN)