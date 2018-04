Amien Sebut Elektabilitas Jokowi Terus Merosot

Jakarta: Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut elektabilitas Presiden Jokowi akan anjlok di Pilpres 2019. Elektabilitas petahana disebut terus merosot hingga di bawah 50 persen.



Hal itu diucapkan Amien saat memberikan ceramah dalam acara satu tahun Ustazah Peduli Negeri di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta.



Dalam ceramahnya, Amien banyak menyinggung soal politik. Mulai dari kemenangan Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019.



Manurut Amien, menyisipkan politik saat pengajian diperbolehkan. Di tengah ceramahnya, mantan Ketua Umum PAN ini menunjuk foto Presiden Joko Widodo yang terpasang di Balai Agung.



"Pengajian disisipkan politik itu harus. Ini elektabilitasnya going down and down," kata Amien sembari menunjuk foto Jokowi.



Amien menyampaikan kecil kemungkinan Jokowi akan menang. Ia meminta ibu-ibu mengambil alih saat Pilpres 2019.



"Kalau ibu peduli negeri, bapak-bapak, anak muda masjid, partai Islam, kalau cuma leyeh-leyeh menunggu pergantian (kepemimpinan) is imposible. Jadi kita harus bergerak," ujar mantan Ketua PP Muhammadiyah itu.



Pria berusia 73 tahun ini juga menyebut Anies akan menjadi penyelamat negeri. Tak ada yang tahu maksudnya mantan Ketua Umum PAN ini. Ucapan itu sontak keluar ketika Anies menjabat tangan Amien.



"Ini saya ramal tangannya. Insyaallah jadi penyelamat negeri," ungkap dia.



Ucapan Amien pun mengundang tepuk tangan seluruh hadirin yang datang dalam acara Satu Tahun Ustazah Peduli Negeri. Bahkan beberapa ibu berteriak agar Anies menjadi Presiden 2019.









(FZN)