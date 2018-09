Kasus HAM Jangan Sekadar Janji Kampanye

Jakarta: Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak tak ingin kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) jadi komoditas kampanye di Pilpres 2019. Kasus pelanggaran HAM harus dituntaskan.



"Seluruh kasus HAM harus dituntaskan, enggak berhenti dijanji, tapi harus diselesaikan," kata Dahnil di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 7 September 2018.

Dahnil mengatakan isu pelanggaran HAM kerap digunakan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk berkampanye. Isu ini juga digunakan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.



Tapi, kasus pelanggaran HAM tak kunjung tuntas. Dahnil menyebut kasus pelanggaran malah bertambah dengan penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.



"Ini jadi catatan saya bagi capres dan cawapres lain, even misal ada yang berjanji mau tuntaskan kasus Novel, kita enggak percaya seratus persen, kita akan tagih dan mengawasi terus," jelas Dahnil.





(YDH)