PKPI Hendropriyono Memenangi Kasasi

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang dilayangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kubu Haris Sudarno terhadap kubu AM Hendropriyono. Hal itu dibenarkan Ketua Mahkamah Partai PKPI kubu AM Hendropriyono, Imam Anshori Saleh.



"Benar alhamdulillah memang putusan itu sudah diunggah di website resmi Informasi Mahkamah Agung dengan nomor register 313K/TUN/2018," kata Imam dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Juli 2018.

Dari data yang diperoleh Selasa, 3 Juli 2018, di website Informasi Mahkamah Agung, Majelis Hakim Kasasi terdiri atas Yodi Martono Wahyunadi, Is Daryono, dan Irfan Fachrudin. Poinnya, majelis memutuskan menolak kasasi yang diajukan Haris Sudarno dan kawan-kawan. "Walaupun sampai saat ini, kami belum menerima salinan putusannya," ucap Imam.



Perkara 308/G/2016/PTUN.JKT itu awalnya diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pada tingkat pertama gugatan dimenangi pemohon. Pihak termohon Kemenkumham dan DPN PKPI yang diwakili AM Hendropriyono dan Imam Anshori Saleh kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Oleh PTTUN, Kemenkumham dan PKPI pimpinan Hendropriyono dinyatakan menang.



Kalah di PTTUN, Haris Sudarno dan kawan-kawan mengajukan kasasi ke MA. Melalui PTUN Jakarta permohonan kasasi ke MA diajukan pada tertanggal 27 April 2018, kemudian oleh MA melalui putusannya tertanggal 22 Mei 2018 permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak.



Dengan adanya putusan MA tersebut menurut Imam, putusan sudah inkracht van gewisjde atau sudah berkekuatan hukum tetap.



"Jadi SK Menkumham untuk PKPI tidak ada masalah lagi. Selama ini pun pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum hanya mengakui PKPI di bawah Pak Hendro dan menyatakan sebagai peserta Pemilu 2019," kata Imam.



Keterangan Imam dibenarkan Hendrawarman dari law firm Bana &Corp, selaku Kuasa Hukum PKPI. "Ya, memang sudah ada putusannya di website MA. Saya akan berusaha memperoleh salinan putusannya," ucap Hendrawarman, Rabu, 4 Juli 2018.



Sejak Mei 2018, melalui kongres luar biasa, PKPI kini dipimpin Diaz Malik Hendropriyono setelah AM Hendropriyono mengundurkan diri.





