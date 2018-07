Figur Cawapres Jokowi Harus Tampilkan Kerja Nyata

Jakarta: Figur calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2019 harus bisa menampilkan kerja nyata, khususnya di bidang ekonomi. Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eny Sri Hartati calon pendamping inkumben harus memiliki rekam jejak positif.



Pilkada 2018, kata Eny, memberikan contoh konkrit bagaimana masyarakat memilih pemimpinnya. "Misalnya Khofifah dan Ridwan Kamil, mereka berprestasi. Jadi bukan sekedar figur, tapi figur yang kerja nyata," kata Eny di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Juli 2018.

Menurut Eny Khofifah Indar Parawansa maupun Ridwan Kamil mampu menunjukkan kerja nyata. Khofifah sebagai Menteri Sosial dan Ridwan Kamil memimpin Kota Bandung telah melakukan tugasnya masing-masing dalam membenahi permasalahan yang ada di wilayah kerjanya.



Selain itu Eny mengimbau Jokowi untuk memperhatikan detail saat memilih pendamping. Pasalnya di kabinet saat ini detail yang mengimplementasikan komitmen ekonomi tidak berjalan baik. Contoh kasus yakni soal lonjakan harga telur dan ayam yang terjadi belakangan.



"Misalnya kalau lihat minggu ini tentang kementerian teknis terkait, harga telor dan daging (ayam), dalam melihat masalah yang sama, statemen dua kementerian berbeda," ujar dia.



Artinya, kata dia, cawapres Jokowi harus bisa berperan sebagai koordinator kabinet. Sebab kebijakan kementerian satu dan lainnya kerap bertabrakan. Jangan sampai calon itu hanya menjadi ban serep.



Dia bilang peran presiden-wakil presiden merupakan dwi tunggal, kehadiran wakil memperkuat visi misi presiden. Paling tidak pendamping Jokowi bisa menjadi 'dirigen' untuk perbaikan ekonomi Indonesia.



"Kelemahan kita di koordinasi. Kalau misalnya wapres posisinya mampu atau diberi kewenangan untuk koordinasi itu, terutama menyelesaikan ketersumbatan ego sektoral," sebut Eny.



Lebih lanjut ia menyinggung pemilihan atau pengarahan menteri bidang ekonomi di kabinet. Hal ini sangat penting untuk menggerakkan perbaikan ekonomi. Sebab mereka harus bisa menyelesaikan persoalan dengan pendekatan kerakyatan.



"Yang paling utama adalah siapa tim ekonominya. Siapa yang akan menyelesaikan persoalan ekonomi tersebut. Jangan sampai punya persoalan ekonomi tapi memilih menteri yang sangat liberal," pungkas Eny.







