Tak Punya Tempat Tinggal, Imigrasi Tolak Kedatangan WNA Asal Tiongkok

Metrotvnews.com, Jakarta: Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta menolak izin masuk empat warga negara asing (WNA) asal Tiongkok. Keempat WNA itu tidak dapat menunjukan reservasi hotel atau alamat tinggal yang jelas selama berada di Indonesia.



Dirjen Imigrsai Ronnie F Somfie mengatakan, keempat warga Tiongkok itu datang ke Indonesia menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dari Bangkok, Thailand, Sabtu 24 Desember pukul 00.15 WIB.



"Empat orang asal Tiongkok pagi tadi dengan Lion Air kami tolak. Alasan penolakan adalah, pertama mereka mengaku bekerja pada proyek di sebuah perusaahaan, kita cek tidak terdata," kata Ronnie di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12/2016).



Empat warga Tiongkok itu diduga keras akan bekerja di Indonesia secara ilegal dan berpotensi melakukan pelanggaran izin tinggal keimigrasian. Setelah diselidiki, rencana tingggal keempat warga negara Tiongkok itu sampai Juni 2017. Mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) yang hanya berlaku maksimum 30 hari.



"Kalau mereka wisatawan harusnya hanya satu bulan," ujar Ronnie.



Ditjen Imigrasi mengambil sikap tegas. Keempat WNA Tiongkok langsung dideportasi ke nagara asal. "Mereka langsung dipulangkan ke negara asalnya dengan pesawat yang sama," ujar Ronnie.



Adapun keempat data WNA asal Tiongkok yang visanya ditolak sebagai berikut:



1. Nama : LY

Warganegara : Tiongkok

Tanggal lahir: 27-07-1968

No Paspor : G29075676 berlaku s/d 11-05-2018



2. Nama : LZ

Warganegara : Tiongkok

Tanggal lahir: 17-11-1962

No Paspor : G28261004 berlaku s/d 14-03-2018



3. Nama : LW

Warganegara : Tiongkok

Tanggal lahir: 26-11-1953

No Paspor : G29066797 berlaku s/d 11-05-2018



4. Nama : SF

Warganegara : Tiongkok

Tanggal lahir: 19-08-1957

No Paspor : G29066798 berlaku s/d 11-05-2018







