KIK: Jokowi Menunjukkan Kelas sebagai Pemimpin Dunia

Jakarta: Pidato Presiden Joko Widodo saat di depan delegasi peserta pertemuan tahunan IMF-World Bank menuai banyak pujian. Pidato itu dianggap menunjukkan level Jokowi dihadapan dunia.



"Pidato Presiden dalam pembukaan IMF menunjukan kelasnya sebagai pemimpin Indonesia dan dunia," kata Juru Bicara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat, 12 Oktober 2018.

Dalam pidatonya itu, Presiden Jokowi menyisyaratkan bahwa ada hal yang lebih penting daripada perebutan kekuasaan. Presiden menyampaikan pesan moral kepada seluruh pemimpin dunia, untuk menyatukan diri dalam suatu kekuatan untuk menghadapi ancaman global yang sedang meningkat pesat. Mulai dari perubahan iklim, sampah plastik, sampai ancaman global dan sebagainya.



"Presiden Jokowi mengajak para pemimpin dunia dan pembuat kebijakan agar mengedepankan kerjasama dan kolaborasi adalah jawaban atas masalah dan ancaman bersama," jelasnya.



Jokowi mengibaratkan dunia saat ini seperti film Game of Thrones yakni penuh peperangan dan terus memanas. Pernyataan itu dilontarkan oleh Jokowi saat memberikan kata sambutan dalam pertemuan tahunan IMF-WB 2018.



"Akhir-akhir ini hubungan antarnegara maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones," kata Jokowi, di Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018.



Jokowi mengatakan perang dagang yang terjadi tak ubahnya seperti great houses dan great families yang ada di film Game of Thrones yang satu sama lain saling bertarung hebat untuk mengambil alih kendali di the Iron Throne. Sedangkan Mother of Dragons digambarkan sebagai siklus kehidupan.



Dalam film tersebut, perebutan kekuasaan oleh para great houses menjatuhkan satu sama lain untuk menunjukkan kekuatan. Hal ini yang Presiden Jokowi anggap seperti perang dagang saat ini, di mana Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama bertarung untuk memenangkan siapa yang paling kuat.





