Ketua MPR Ajak Pemuka Agama Katholik Menularkan Nilai Pancasila

Metrotvnews.com, Malang: Ketua MPR Zulkifli Hasan berkunjung ke Gereja Katedral Ijen, Malang, Jawa Timur. Di sana, ia mengajak para pemuka agama Katholik menularkan nilai Pancasila kepada umat.



Menurut Zulkifli, seharusnya kini bangsa sudah tidak bicara soal agama, suku, dan ras. Sebab negara telah menyepakati Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita sudah sepakat apapun agamanya, kita beragam, memang berbeda. Konsensus kita adalah satu dalam keragaman," kata Zulkifli di hadapan para tokoh agama Katholik, Jumat 28 Juli 2017.Pria yang kerap disapa Zulhas ini juga menyampaikan bahwa keberagaman sebuah keniscayaan. Itu lah yang harus disadari, agar tak terjadi silang sengketa antar masyarakat."Saya mengajak semuanya untuk mengakhiri silang sengketa dan sudah saatnya kita move on," imbuh Zulkifli.Ia menyayangkan, sekarang tidak ada pelajaran tentang Pancasila. Karena itu, menurut dia, membangun karakter bangsa menjadi tugas semua, bukan hanya kewajiban MPR.Uskup Keuskupan Malang Mgr. Hendricus Pidyarto Gunawan sependapat dengan semua yang disampaikan Zulhas. Dia mengatakan, kunjungan Zulhas merupakan bentuk toleransi."Saya setuju dengan yang dikatakan Pak Ketua MPR. Kami juga menerima Pancasila sebagai way of life," ucap Hendricus.(TRK)