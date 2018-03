PSI Harapkan Kubu Demokrat Dukung Jokowi

Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap ada kualifikasi besar yang terjadi di Partai Demokrat untuk mendukung JokoWidodo maju menjadi Presiden 2019. Harapan tersebut muncul lantaran Agus Harimurti Yudhyono (AHY) masuk dalam bursa pencalonan Menteri Pertahanan.



"Berharap ada kualifikasi besar, misalnya Pak AHY bisa menjadi salah seorang Menteri," ujar Sekjen PSI Raja Juli, di Kantor DPP PSI,Jakarta, Minggu 25 Maret 2018

Ia menambahkan, AHY memiliki semangat muda yang diperikarakan dapat menjadi calon presiden dalam lima tahun kedepan.



Selain AHY, PSI juga mencalonkan dua nama dari pengamat militer dan pertahanan Andi Widjajanto. Andi disebut sempat mendapatkan Master of Sciences dari London School of Economics, sekaligus juga dapat gelar Master of Sciences dari Industrial College of Armed Forces,Washington DC, Amerika Serikat pada 2003. Kini ia beprofesi sebagai dosen tetap pada

FISIP di Universitas Indonesia.



Selanjutnya adalah Hikmahanto Juwana seorang Guru Besar Hukum Internasional. Hikmahanto sempat memperoleh Magister di Keio University, Jepang tahun 1992 dan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1987.





