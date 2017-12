PBNU Sindir PBB soal Palestina

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyentil Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi itu seharusnya mengayomi semua negara, termasuk Palestina yang ditindas Israel.



"Di dunia modern zaman now, masih ada pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Tidak ada bedanya dengan sebelum ada PBB," kata Said dalam Forum Solidaritas Lintas Agama untuk Kemanusiaan, di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.

Menurut dia, diamnya PBB atas klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israeal adalah tantangan dunia modern. Indonesia dipastikan tak akan terprovokasi atas situasi di Yerusalem.



Dia menjelaskan semua upaya diplomatik yang dilakukan pemerintah sangat tegas, tetapi tak mencerminkan sikap geram. Said mengapresiasi Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas diplomasi tersebut.



"Kami berterima kasih atas sikap tegas Pak Jokowi dan Ibu Retno yang memperjuangkan hak-hak Palestina," kata dia.



Said dan lima pemuka agama di forum itu pun menyatakan mengecam klaim Donald Trump. "Kami para pimpinan agama mengecam Presiden Amerika Serikat karena itu Yerusalem adalah milik Palestina," kata Said.









