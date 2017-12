Forum Lintas Agama Dukung Pemerintah Perjuangkan Kedaulatan Palestina

Jakarta: Forum Solidaritas Lintas Agama menyatakan melawan klaim sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Isi maklumat pertama merujuk pada Diktum Pembukaan UUD 1945 tentang hak kemerdekaan segala bangsa.



"Maka kami mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan dengan lantang tentang kedaulatan Palestina," kata Ketua PBNU Said Aqil Siroj di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.

Said bersama lima pemuka agama lain mengecam keras tindakan klaim sepihak Trump. Hal itu dianggap melanggar prinsip Hukum Humaniter sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan Tahun 1977 Pasal 53, yang menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan.



Tindakan Trump itu juga dinilai melanggar Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB atas Yerusalem No. 252 tanggal 21 Mei 1968 hingga Resolusi DK PBB No. 2334, 23 Desember 2016.



Forum solidaritas lintas agama ini pun mendesak PBB mengambil langkah tegas. "Masalah yang menimpa Yerusalem dan penduduk Palestina harus diletakkan dalam bingkai persoalan kemanusiaan, bukan soal keyakinan dan agama," kata Said.



Said mengimbau masyarakat agar tak terprovokasi hasutan dan gerakan-gerakan lain yang cenderung berpotensi memperkeruh keadaan.









(AZF)