Dubes AS Temui Wiranto

Metrotvnews.com, Jakarta: Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr menemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Tapi, pertemuan tak lama.



Joseph langsung menuju ruang kerja Wiranto begitu tiba di kantor Kemenko Polhukam, sekira pukul 15.30 WIB. Sepuluh menit kemudian, dia sudah ke luar lagi tanpa berkata-kata. Wiranto pun belum buka suara.



Wiranto dan Joseph disinyalir membahas rencana kunjungan kenegaraan Wakil Presiden AS Mike Pence pada 20 April 2017, atau sehari setelah putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.



Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menerima langsung kunjungan kenegaraan Wakil Presiden AS Mike Pence. Orang nomor dua di AS itu akan membicarakan berbagai hal dengan pemerintah Indonesia.



Semua poin pembicaraan tersebut sedang disiapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kabarnya salah satu poin pembahasan ialah masalah Freeport.

(MBM)