Deklarasi Prabowo tak Goyang Hasil Survei Jokowi

Jakarta: Lembaga survei Charta Politika kembali merilis temuan elektabilitas calon presiden dalam Pemilu 2019. Survei dilakukan setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan deklarasi pencalonan.



Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut tokoh petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menempati posisi teratas dengan raihan 51,2 persen. Jumlah itu masih tinggi ketimbang Prabowo Subianto yang menempati posisi kedua dengan perolehan 23,3 persen.

"Nama yang paling sering disebut-sebut ada Jokowi di tingkat pertama, kemudian Prabowo di posisi kedua dan seterusnya. Survei ini dilakukan dua hari setelah Prabowo deklarasi di internalnya," kata Yunarto saat memaparkan hasil surveinya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 21 Mei 2018.



Capres Gatot Nurmantyo juga menyusul di posisi ketiga dengan nilai elektabilitas sebanyak 5,5 persen. Kemudian muncul nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 3,4 persen diikuti Agus Harimurti Yudhoyono 2,7 persen dan Jusuf Kalla 2,0 persen serta Muhaimin Iskandar 0,6 persen.



"Pada nama-nama lain tingkat elektabilitas masih berada di bawah 10 persen," tutur dia.



Jokowi kembali unggul saat Charta Politika mencoba melakukan simulasi dua pasangan calon presiden yakni head to head antara Jokowi melawan Prabowo. Mantan Wali kota Solo itu memperoleh 58,8 persen semenatara Prabowo 30 persen dan yang tidak memilih 11,2 persen.



"Pada pengujian secara head to head, elektabilitas Joko Widodo cukup jauh di bawah persaingnya. Gap paling dekat adalah pengujian antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto," jelas dia.



Survei dilakukan pada 13-17 April 2018 dengan cara wawancara langsung terhadap 2.000 responden di 34 provinsi. Metode yang digunakan secara acak atau multistage random sampling dengan margin of error error kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.











