OKI Desak AS Cabut Pengakuan

Jakarta: Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendesak Amerika Serikat (AS) mencabut pengakuan Yerusalem (Al-Quds) sebagai ibu kota Israel. Negara anggota OKI menegaskan akan memberlakukan pembatasan politik dan ekonomi kepada AS dan siapa pun yang mengakui pencaplokan Israel terhadap Yerusalem serta melestarikan kolonisasi Israel terhadap Palestina.



Sekretaris Jenderal (Sekjen) OKI Yousef Al-Othaimeen menyatakan konferensi tingkat tinggi (KTT) luar biasa OKI di Istanbul, Turki, digelar untuk memusatkan masalah Palestina dan Al-Quds bagi seluruh umat Islam, mengingat keputusan sepihak pemerintah AS adalah agresi pada identitas sakral dan karakter Arab. AS pun dinilai melanggar konsensus internasional mengenai status politik, hukum, dan historis Yerusalem.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan enam usul bagi OKI dalam persoalan Palestina. Poinnya ialah seluruh negara anggota OKI mesti bersatu dan menyampingkan segala perbedaan.



"Kita bulatkan suara dan persatuan untuk membela Palestina," kata Jokowi di Istanbul, Rabu 13 Desember 2017.



Ketua OKI yang juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan langkah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel memperburuk kondisi keamanan wilayah. Sejak 1947, kata Erdogan, peta Palestina kian menyempit karena Israel terus melakukan ekspansi hingga saat ini.



"Israel adalah negara okupasi. Israel juga negara penuh teror," tukas dia.



Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengingatkan tidak akan ada perdamaian atau stabilitas di Timur Tengah sampai Yerusalem diakui sebagai ibu kota negara Palestina. Abbas pun mengapresiasi perjuangan Indonesia untuk Palestina.



Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend menegaskan Uni Eropa tetap menolak keputusan AS. Dia tidak akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.









(OGI)