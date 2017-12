Dukungan Rusia dan Tiongkok soal Yerusalem Harus Dipertimbangkan

Jakarta: Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan dukungan negara besar soal status Yerusalem. Indonesia bisa menginisiasi pembentukan aliansi agar didengar Amerika Serikat (AS).



"Saya kira perlu digalang kekuatan oleh Indonesia dengan melibatkan negara lain, negara Asia, termasuk Rusia, Jepang, dan Tiongkok, harus diajak," kata Azyumardi di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 13 Desember 2017.

Azyumardi menilai dukungan yang diperoleh dari negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) saja tak cukup untuk mendesak AS. Apalagi, tak seluruh negara OKI yang menyatakan sikap tegas terhadap Yerusalem yang diakui AS sebagai ibu kota Israel.



Menurut dia, beberapa anggota OKI masih bergantung kepada AS baik secara politik dan keamanan. Tidak seluruh anggota OKI tulus mendukung Palestina, seperti Indonesia. Pasalnya, Indonesia tak memiliki kepentingan baik secara politik dan ekonomi.



"Jadi tuntutan atau pernyataan Presiden Jokowi yang keras itu, itu lebih ikhlas dan tulus karena tidak ada embel-embel yang lain," kata dia.



Sementara itu, AS juga dinilai tak bisa menjadi mediator dalam konflik Israel dan Palestina. Ia menganggap Uni Eropa bersama Tiongkok, Jepang, Rusia, dan Indonesia bisa menjadi mediator dalam penyelesaian masalah ini.



"Oleh karena itu mediator yang paling mungkin itu, yang paling pantas, yang paling bisa adil adalah aliansi baru yang saya tawarkan tadi," kata dia.









