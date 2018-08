Pengamat: Prabowo Dilema dengan Demokrat & PKS

Jakarta: Koalisi Gerindra dengan PKS masih terkendala kesepakatan figur yang bakal diusung jadi cawapres pada Pemilu 2019. Belum rampung Prabowo Subianto bernegosiasi dengan PKS, muncul Demokrat yang makin menyulitkan penentuan figur cawapres.



Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan sudah sangat jelas kesepakatan Gerindra dengan Demokrat berkoalisi. Bersamaan dengan itu, PKS bisa saja mundur dari barisan partai pendukung Prabowo jika figur yang disiapkan tak dipilih jadi cawapres.

"PKS mungkin mengambil sikap tak bergabung dengan Prabowo bila cawapres tidak dari PKS," kata Djayadi, kepada wartawan, Jumat, 3 Agustus 2018.



PKS hingga kini bersikukuh mengajukan nama-nama kadernya untuk dijadikan cawapres. Khususnya setelah nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri direkomendasikan ijtima ulama menjadi cawapres.



PKS mempertimbangkan keluar dari koalisi pendukung Prabowo jika kadernya tak dijadikan cawapres. Bahkan, Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyebutkan bisa saja partainya membuka opsi abstain pada Pilores 2019 jika Prabowo tidak memilih kader PKS sebagai cawapres.



Secara terpisah, pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai Partai Demokrat memiliki agenda politik mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2019.



"Safari politik AHY ke sejumlah daerah dan pemampangan balihonya secara masif di berbagai pelosok negeri menjadi indikasi kuat dari agenda itu," kata Said.



Penilaian tersebut, kata Said, diperkuat dengan pernyataan elite-elite Demokrat yang terus bersuara tentang peluang AHY menjadi capres atau cawapres.



Karena itu, sangat tidak logis jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan berkoalisi dengan Gerindra tanpa mengajukan nama AHY sebagai cawapres.



"Apa yang dikatakan oleh SBY itu, menurut saya, agak mengganggu akal sehat kita. Tidak logis. Sebab, agenda untuk mengusung AHY sebagai cawapres tentu tidak bisa dilakukan secara pasif. Melainkan harus dibarengi oleh sebuah proses komunikasi yang intens dengan pihak capres dan parpol lainnya," kata Said.





(MBM)