Said Aqil Mengaku tak Mengenal Ustaz Abdul Somad

Jakarta: Masyarakat sempat dihebohkan dengan Ustaz Abdul Somad yang digadang-gadang menjadi pendamping Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Kendati begitu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengaku belum mengenal sosok Abdul Somad.



"Saya belum kenal," kata Said Aqil saat dijumpai di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Agustus 2018.

Ia menepis isu akan merekomendasikan Abdul Somad menjadi calon wakil Prabowo. Ia juga membantah jika NU akan mendukung Prabowo bila bersanding dengan Abdul Somad.



"Enggak mungkin," ujar dia.



Said juga menegaskan, ihwal Pilpres 2019 mendatang tak perlu diperdebatkan. Ia memastikan, PBNU tidak akan mendukung salah satu dari calon yang ada pada Pilpres mendatang.



Said mengakui jika basis massa NU bisa menjadi lumbung suara bagi siapapun calon yang akan bertarung pada Pilpres 2019 mendatang. Kendati begitu, Said belum mau bicara banyak terkait hal itu.



"Deklarasi dulu nanti saya komentar, jangan andai-andai," tandas dia.



Ijtima ulama dan tokoh nasional Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) sebelumnya merekomendasikan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres Prabowo. Rekomendasi itu diumumkan di Hotel Menara Penisula, Jakarta, Minggu, 29 Juli 2018.









(DMR)