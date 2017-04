Kalla Minta Penjelasan Wapres AS tentang American First

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Pence membicarakan program American First yang digalakkan Presiden Donald Trump.



"Kita ingin pahami dulu yang mereka maksud dengan American First. Ini perkara hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika," kata Kalla usai pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 20 April 2017.



Amerika saat ini fokus meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi di negara berkembang, seperti Indonesia. Amerika menginginkan keseimbangan dalam kerja sama ekonomi yang mereka bangun.



Kalla mengatakan, Pence menginginkan hubungan yang bersifat bilateral. Pence, kata dia, tak ingin hubungan multiteral, seperti Trans Pacific Partnership.



"Karena Indonesia juga tidak masuk TPP. Karena itu kita akan merundingkan strategic partnership, khususnya di bidang ekonomi dengan AS," kata Kalla.



Tak hanya ekonomi, Kalla dan Pence juga membicarakan hubungan politik. Keduanya berbicara tentang perdamaian di beberapa negara konflik.



"Indonesia mempunyai peranan karena Indonesia sebagai negara ASEAN tidak mempunyai blok dengan negara lain," kata Kalla.





(FZN)