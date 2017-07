PAN Santai Berseberangan dengan Pemerintah

Metrotvnews.com, Jakarta: PAN tidak sejalan dengan sikap pemerintah dan koalisi partai pendukung pemerintah terkait RUU Pemilu. PAN santai dengan sikapnya yang tidak sepakat dengan paket A.



"Iya enggak apa-apa. Karena kan kita ingin ada musyawarah mufakat," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat 21 Juli 2017.



Zulkifli enggan menyebut langkah fraksinya di sidang paripurna pengesahan RUU Pemilu aksi walk out. Zulkifli menegaskan pihaknya sama sekali tak memiliki keputusan dalam UU yang baru lahir tersebut."Kita bukan walk out. Saya juga protes disebut walk out. Kita tidak ikut ambil keputusan. Jadi kalau bahasa kerennya abstain," ujar dia.Baca: Aksi Walk Out Saat Paripurna RUU Pemilu Disayangkan Zulkifli menegaskan UU Pemilu itu menyangkut nasib masing-masing partai. Zulkifli tidak melihat UU ini ada kaitannya dengan nasib koalisi."Ini kan soal partai masing-masing, bukan koalisi. Ini soal nasib partai masing-masing, bukan soal koalisi," tandas dia.(FZN)