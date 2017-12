Diplomasi Indonesia untuk Palestina tak Sia-sia

Jakarta: Disetujuinya Resolusi Majelis Umum PBB untuk menolak keputusan Presiden AS Donald Trump memindahkan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem dinilai tak lepas dari diplomasi Indonesia.



Dalam pemungutan suara di Sidang Darurat Majelis Umum PBB di New York, Kamis (21 Desember lalu, 128 dari 193 negara anggota seirama untuk menyetujui resolusi itu dan hanya 9 yang menolak. Menurut Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI Damos Dumoli Agusman, Indonesia punya kontribusi cukup nyata dalam lahirnya resolusi tersebut.

"Jadi mondar-mandirnya Presiden (Joko Widodo) dan Bu Menlu (Retno Marsudi) enggak sia-sia. Ternyata itu membuat solid posisi negara-negara yang pro terhadap Palestina di New York (markas PBB)," kata Damos dalam diskusi publik Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Salemba, Jakarta.



Indonesia akan terus membantu perjuangan Palestina. "Sebenarnya Palestina butuh penguatan kapasitas. Pusdiklat Kemenlu telah mencetak diplomat-diplomat Palestina, lalu pelatihan agraria, kepemudaan, serta baru-baru ini ada kesepakatan agar produk Palestina masuk Indonesia tanpa tarif. Itu yang kita dorong," tutur Damos.



Terkait dengan ancaman AS akan memotong bantuan kepada negara-negara pendukung resolusi PBB tersebut, dia menegaskan Indonesia tak khawatir.



"Kita enggak mengubah posisi, begitu juga negara-negara lain," ujar dia.



Di Paris, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Prancis dan Eropa mengambil alih peran AS sebagai mediator perdamaian dengan Israel.



"Langkah Trump mendiskualifikasi AS dari peran tradisionalnya sebagai mediator," kata Abbas dalam pesan Natal kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron.



Di sisi lain, dua warga Palestina tewas dan 45 lainnya terluka dalam bentrokan dengan pasukan Israel di Gaza, Jumat 22 Desember lalu. (Media Indonesia)





(SCI)