Sejumlah Menteri Dilarang Nyaleg

Jakarta: Presiden Joko Widodo tidak merestui beberapa pembantunya di pemerintahan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2019. Sebab, ada beberapa menteri yang tak mungkin meninggalkan tugasnya.



"Presiden melihat tugas dari menteri-menteri tersebut tidak mungkin dibagi," kata Sekertaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.



Pramono menjadi salah satu yang tak maju sebagai caleg. Ia mengaku tugasnya sebagai Seskab tidak mungkin ditinggalkan. Apalagi, tugas dan fungsinya sangat vital di pemerintahan.



"Tugas Seskab ini daily per daily, dan per day. Jadi harus mensupport Presiden, sehingga tdak mungkin menjadi anggota legislatif," ujar Pramono.



Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga dipastikan tak akan nyaleg. Keputusan itu untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Apalagi, politikus PDIP itu bersinggungan langsung dengan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).



"(Mendagri) bertanggung jawab dengan pemilu, kalau dia (Mendagri) jadi caleg, akan jadi conflict of interest," ucap dia.



Selain dirinya dan Tjahjo, Jokowi juga melarang Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk maju sebagai caleg.



Kebutuhan Partai



Pramono mengakui ada beberapa menteri yang diizinkan maju sebagai caleg. Di antaranya Menko PMK Puan Maharani, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laolly.



Mereka diizinkan nyaleg karena kebutuhan partai. Apalagi, mereka dianggap sebagai pengumpul suara bagi partai di dapilnya.



"Misal, Mbak Puan Maharani di dapil Solo. Suara Mbak Puan pada waktu pileg yang lalu itu hampir 400 ribu, artinya dua kursi sendiri. Sehingga kalau tidak maju suara itu akan sangat disayangkan," kata Pramono.



Namun, kata dia, Presiden telah memberikan arahan, bagi menteri yang maju harus memprioritaskan tugas-tugas utamanya. Mereka hanya diizinkan berkamkanye di dapilnya masing-masing pada Sabtu dan Minggu. Sehingga tidak mempengaruhi kerja sebagai menteri.



Ia yakin minimnya waktu sosialisasi kepada masyarakat tak mempengaruhi suara para menteri yang nyaleg. Sebab, mereka sudah cukup dikenal di dapilnya.



"Kenapa menteri itu Sabtu-Minggu cukup? Misalnya Jumat sore, Sabtu dan Minggu, karena mereka kebanyakan sudah dikenal di dapilnya. Apalagi yang maju ini sudah pernah maju di periode sebelumnya. Bahkan ada yang sudah tiga kali, dan minimun dua kali," pungkas dia.









