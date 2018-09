Timses Jokowi Ajak Publik Jual Dolar AS

Jakarta: Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni, mengatakan masyarakat bisa membantu pemerintah menekan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Hal tersebut dinilai sebagai tanggung jawab bersama terhadap perekonomian nasional.



"Tentu saja gagasan dan tindakan yang baik menjual dolar yang kita miliki. Baik sebagai tanggung jawab kolektif kita pada bangsa, akan sangat membantu aspek-aspek psikologis pasar," kata Raja Juli saat konfirmasi, Kamis, 6 September 2018.

Raja Juli memercayakan kondisi pergerakan rupiah pada pemerintahan Jokowi. Segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi perekonomian nasional.



"Jauh lebih penting adalah apa yang dikerjakan Pak Jokowi pada saat sekarang ini, mengontrol defisit transaksi berjalan, memastikan kebijakan moneter yang bijaksana. Semoga persoalan ekonomi eksternal ini akan bisa diselesaikan segera," tutur Raja Juli.



Nilai tukar rupiah terhadap USD pada perdagangan Kamis pagi tercatat perkasa dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.938 per USD. Intervensi yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah mulai membuahkan hasil karena rupiah bergerak ke level Rp14.800 per USD.



Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.875 per USD. Sementara itu, day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.875 per USD dengan year to date return di 9,74 persen. Di sisi lain, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.620 per USD.





