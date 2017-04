Pemerintah Tanggung Pengobatan Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan menanggung semua biaya pengobatan dan perawatan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pemerintah akan mengambil dana dari pos anggaran Kepresidenan.



"Presiden telah memutuskan untuk membiayai pengobatan dan perawatan penyidik KPK Novel Baswedan," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi, Senin 17 April 2017.



Keputusan ini diambil setelah Presiden menerima surat permohonan dari Ketua KPK Agus Rahardjo. Lembaga antikorupsi meminta negara membantu pengobatan dan perawatan Novel.



"Surat yang disampaikan Ketua KPK adalah permohonan dan permintaan agar negara membiayai pengobatan dan perawatan Novel Baswedan," ujarnya.







Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April. Pelaku diduga dua orang dengan mengendarai sepeda motor. Saat ini Novel sedang mendapat perawatan di Singapura.



Novel adalah salah satu penyidik senior KPK yang menangani kasus korupsi KTP elektronik. Ia sebelumnya pernah mengalami kecelakaan di Nusa Tenggara Barat saat menyidik kasus tersebut.



Selain itu, Novel juga pernah mengalami kriminalisasi saat menyidik kasus simulator SIM di KPK.

