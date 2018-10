Jubir Bantah Wapres Kalla Bertemu PM Israel

Jakarta: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut mengadakan pertemuan rahasia dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di New York, Amerika Serikat. Namun, pertemuan itu dibantah juru bicara wakil presiden Husain Abdullah.



"Yang saya tahu selama mengikuti agenda Sidang Umum PBB, Pak Jusuf Kalla bertemu dengan Ratu Maxima dan Wakil Presiden AS Mike Pence," kata Husain kepada Medcom.id, Senin, 10 Oktober 2018.



Pertemuan itu disebut terjadi di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Seperti dilansir Jerusalem Post, pertemuan itu dilaporkan Israeli Army Radio.



Husain mengikuti setiap kegiatan Kalla saat berada di New York. Ia menyebut tak ada pertemuan resmi antara Wapres Kalla dan PM Netanyahu.



Husain tak bisa memastikan apakah Kalla bertemu dengan Netanyahu. Karena, ada banyak kepala negara yang hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York itu.



Husain tak menampik pertemuan yang sifatnya kebetulan bisa terjadi. Pertemuan mungkin sebatas tegur sapa dan basa-basi.



"Mungkin sekadar salaman atau berbincang informal di sela-sela agenda Sidang Umum. Lalu dibesar-besarkan media Israel," kata Husain.



Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jerusalem Post juga belum mendapatkan konfirmasi kebenaran kabar pertemuan ini dari Kantor Perdana Menteri Israel.





(FZN)