Said Aqil Didorong Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj didorong maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Majunya Said Aqil dinilai sesuai dengan keinginan sebagian besar warga Nahdliyyin.



"Mayoritas warga Nahdliyyin menghendaki Kiai Said menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019," kata Koordinator Pemuda Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja) Nur Khalim seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Sabtu, 10 Maret 2018.

Menurut dia, kedudukan Said Aqil akan memperkuat posisi Jokowi di Pilpres 2019. "NU itu warga terbesar di Indonesia. Jika ketua umumnya jadi cawapres dipastikan akan memilih," papar Nur Khalim.



Dia yakin pasangan Jokowi-Said Aqil merupakan gabungan dari kalangan nasionalis dan santri. "Dua kekuatan bergabung menjadikan Indonesia hebat dan jaya," imbuh Khalim.



Direktur Said Aqil Siradj Institute, M Imdadun Rahmat mengatakan Said Aqil merupakan salah seorang tokoh sentral pemersatu kekuatan Islam moderat. Selain menjabat sebagai Ketum PBNU dan ketua gabungan ormas-ormas Islam (LPOI), Said Aqil merupakan pembaharu gerakan Islam di Indonesia.



"Beliau adalah salah satu pemikir Islam yang sangat berpengaruh di dunia. Gagasan modernisasi Islam dan Islam Nusantara sudah beliau sematkan dalam dinamika pemikiran Islam dunia," ujar Imdadun.



Portofolio keberpihakanya pada kepentingan umat tercatat dengan baik oleh publik. "Ini akan menyempurnakan posisi Jokowi di pilpres 2019, pasangan ini dapat dianggap paling komplimenter, ujarnya," pungkas Imdadun.





