PDI Perjuangan Punya Kedekatan Politik dengan PBNU

Jakarta: Masuknya nama Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj dalam bursa bakal calon pendamping Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 tidak mengejutkan. Sebab, PDI Perjuangan memiliki kedekatan politik dengan PBNU.



Pengamat politik asal Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, PDI Perjuangan pernah menggandeng PBNU saat Pilpres 2004. Saat itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Ketua PBNU Hasyim Muzadi.



Hendri menilai Said Aqil potensial masuk panggung nasional menjadi cawapres 2019. Menurutnya, Said adalah tokoh ulama besar.



"Kiai Said ini ulama besar, dari hasil beberapa survei juga sudah masuk. Nah peluang beliau jadi cawapres memang bagus," kata Hendri, Selasa, 17 Juli 2019.



Hendri mengakui, NU punya pengalaman pahit di Pilpres 2004. Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.



Soliditas NU saat Pilpres 2004 dipertanyakan, karena terpecah. Dari enam pasangan yang daftar ke KPU ada sejumlah tokoh NU, seperti K. H. Abdurrahman Wahid (ditolak KPU), H. Ahmad Hasyim Muzadi serta H. Salahuddin Wahid.



"Pertanyaannya apakah NU akan solid? Saya rasa solid juga. Tapi memang NU ini punya sejarah yang kurang enak kalau diceritakan," ujarnya.



Namun kata Hendri hal itu tak jadi masalah. Sebab, sosok Said Aqil ideal berdampingan dengan Jokowi. Dengan ketokohan agama Said, Hendri yakin Jokowi bisa mendapatkan suara rakyat dan umat.



"Sekarang agak berbeda, menurut saya Said Aqil punya hal yang dibutuhkan Pak Jokowi, apalagi ada persepsi di sejumlah kalangan Pak Jokowi dianggap tidak saleh. Dengan hadirnya Kiai Said, menurut saya bisa menambah citra religius Pak Jokowi," katanya.



Seperti diketahui, dalam survei cawapres Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) nama Said Aqil masuk posisi teratas bersama Mahfud MD dan Sri Mulyani. Survei itu memiliki responden elite, pembuat opini atau opinion leader dan media massa pemilih nasional. Penilaian survei berdasarkan penilaian kapabilitas, integritas, empati, akseptabilitas, kontinuitas.



Mahfud MD di posisi pertama dengan skor 7,2, Sri Mulyani di posisi kedua (7), Said Aqil menempati posisi ketiga dengan skor 6,3, lalu Airlangga Hartarto di posisi keempat (6,1) dan Zainul Majdi (6,1).



Said Aqil mengatakan sampai saat ini belum ada partai politik yang berusaha meminang dirinya jadi cawapres. "Belum. Belum ada," kata Said Aqil ditemui usai acara Halal Bihalal PP Muslimat NU di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Juli 2018.









