Presiden PKS Dinilai Mencederai Semangat Kampanye Damai

Jakarta: Pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman yang membolehkan kadernya melakukan kampanye negatif dinilai telah mencederai kampanye damai. Kampanye negatif dinilai tidak mendidik masyarakat.



"Cukup mudah untuk melakukan kampanye negatif terhadap Paslon 02. Namun ini akan membuka adu kampanye negatif yang terbuka, tidak mendidik, tidak berbudaya dan tentu mencederai semangat kampanye damai yang telah kita tanda tangani bersama," kata Ketua Umum PKP Indonesia Diaz Hendropriyono dalam keterangan tertulis yang diterina Medcom.id, Minggu, 14 Oktober 2018.

Diaz mempersilakan PKS melancarkan kampanye negatif. Namun, dia mengingatkan agar tidak ada cerita bohong atau kampanye hitam.



Sekjen PKP Indonesia Verry Surya Hendrawan menyayangkan pernyataan Sohibul yang merestui kadernya melakukan kampanye negatif. Dia menduga PKS kehabisan akal untuk melakukan kampanye positif.



"Ini kontra produktif dan justru dapat mengaminkan pernyataan beberapa pihak, bahwa PKS kesulitan atau telah kehabisan bahan untuk kampanye positif mengangkat kelebihan paslon yang diusungnya. Semoga ini salah" ujar dia.



Verry juga mempertanyakan pembagian proporsi kampanye negatif 20% dan kampanye positif 80% yang dilontarkan Sohibul. Proporsi kampanye dinilai sulit untuk diukur.



"Lalu bagaimana mengukur 80%? By topic? By volume? By Quality? Ini tidak dapat diukur dan tentu saja tidak dapat dikontrol," ucap dia.



Dia juga menilai kampanye negatif cenderung menuju ke kampanye hitam. Karena itu, hal tersebut perlu dihapus dari kamus demokrasi di Indonesia.









(REN)