Pimpinan Paripurna DPR Disebut tak Akomodasi Suara Anggota

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu darti tiga fraksi yang walk out dalam rapat paripurna DPR RI. Mereka kecewa dengan keputusan pimpinan rapat yang memutuskan hak angket KPK dilanjutkan.



"Kita walk out karena kecewa terhadap pimpinan sidang yang tidak mengakomodir suara anggota dewan," kata Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 28 April 2017.



Anggota Komisi IV DPR RI menilai pimpinan rapat tidak menjalankan mekanisme sesuai peraturan. "Sangat kecewa, memutuskan tanpa mengakomodir suara anggota, pimpinan sidang tidak menjalankan mekanisme rapat," kata Cucun.



Rapat paripurna DPR RI yang membahas nasib keberlanjutan hak angket KPK sempat berlangsung memanas. Hal itu dipicu pimpinan rapat yang memutuskan hak angket KPK dilanjutkan.



"Jadi kita simpulkan bahwa hak angket KPK disetujui," kata Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang sambil mengetuk palu.



Keputusan itu sempat membuat Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani maju ke meja pimpinan rapat. Ia protes keputusan tersebut.



Merasa protesnya tak digubris, seluruh anggota Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat yang menolak hak angket walk out dari rapat paripurna.



Hak angket bergulir karena DPR ingin KPK membuka rekaman berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Miryam S. Haryani terkait kasus korupsi KTP-el. Miryam adalah anggota DPR dari Fraksi Hanura. Ia jadi tersangka dalam dugaan kasus pemberian kesaksian palsu terkait perkara KTP-el.





