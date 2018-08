Jokowi Terima Surat Kepercayaan 8 Dubes Luar Biasa

Jakarta: Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident dan Designate Non-Resident untuk Indonesia. Mereka merupakan dubes yang baru ditugaskan di Tanah Air.



Penyerahan surat kepercayaan berlangsung di Istana Merdeka, pukul 10.10 WIB, Senin, 13 Agustus 2018. Para dubes satu per satu menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden.

Para dubes itu ialah Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Uzbekistan untuk Indonesia Ulugbek Rozukulov; Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Thailand untuk Indonesia Songphoi Sukchan; Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia Pham Vinh Quang; dan Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Armenia untuk Indonesia Dziunik Aghajanian.



Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Islam Pakistan untuk Indonesia Abdul Salik Khan; Duta Besar LBBP Designate Non Residen Republik Filipina untuk Indonesia Lee Hiong Tan Wae, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Republik Kooperatif Guyana untuk Indonesia berkedudukan di New Delhi, India, David Goldwin Pollard; dan Duta Besar LBBP Designate Non Resident Republik Burundi untuk Indonesia berkedudukan di New Delhi, India, Stella Budiriganya juga menyerahkan surat kepercayaan.



Jokowi kemudian mengajak satu per satu dubes berbincang di beranda belakang Istana Merdeka. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Jokowi dalam agenda tersebut.





(OJE)