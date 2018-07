KH Said Diunggulkan, PDIP: Keputusan di Jokowi

Jakarta: PDI Perjuangan tak mau berpolemik terkait calon wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.



Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan partainya menunggu pengumuman resmi dari Jokowi. Baginya, siapapun cawapres berhak dipilih oleh Jokowi.

Terkait nama KH Said Aqil Siraj yang diunggulkan menjadi pendamping Jokowi, Eva tak mau berspekulasi. Dipilih atau tidaknya Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) tersebut tergantung Jokowi.



"Tiap orang berhak dipilih. Saya enggak mau spekulasi. Tunggu saja pengumuman Presiden," kata Eva, Sabtu, 14 Juli 2018.



Partai berlambang banteng ini tak masalah jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memilih cawapres dari latar belakang apapun. Misalnya tokoh agama, militer dan profesional maupun kader parpol.



"PDIP serahkan sepenuhnya ke Presiden karena dia yang paling tahu kebutuhan untuk jadi pasangannya," kata legislator DPR ini.



Baca: Jokowi Segera Umumkan Cawapres



Seperti diketahui, dalam survei cawapres Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) nama Said Aqil masuk posisi teratas bersama Mahfud MD dan Sri Mulyani. Survei itu memiliki responden elite, pembuat opini atau opinion leader dan media massa pemilih nasional. Penilaian survei berdasarkan penilaian kapabilitas, integritas, empati, akseptabilitas, kontinuitas.



Mahfud MD di posisi pertama dengan skor 7,2, Sri Mulyani di posisi kedua dengan skor 7, Said Aqil menempati posisi ketiga dengan skor 6,3, lalu Airlangga Hartarto dan Zainul Majdi di posisi keempat dengan skor masing-masing 6,1.



Said Aqil mengatakan sampai saat ini belum ada parpol yang berusaha meminang dirinya jadi cawapres. "Belum. Belum ada," kata Said Aqil ditemui usai acara Halal Bihalal PP Muslimat NU di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Juli 2018.



Dia juga menampik jika PBNU telah memberikan dukungan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres Jokowi. Dia menyebut hal itu untuk mendoakan saja.



"Sebenarnya bukan dukung. Bukan. Cak Imin datang, kita merestui dan mendoakan saja bahasanya. Mendoakan berhasil," ucapnya.











(AZF)