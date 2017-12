MUI Akan Gelar Aksi Solidaritas Palestina

Jakarta: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan pihaknya akan menggelar aksi 'MUI untuk Palestina' di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2017. Dia pun ingin pihak terkait untuk ikut terlibat.



"MUI akan melakukan aksi dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti ormas, tokoh lintas agama, diplomat, serta masyarakat pada Minggu (17 Desember) mulai pukul 06.00 WIB," kata Ma'ruf dalam konferensi pers di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.

Menurut dia, MUI memandang pengakuan sepihak Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel bukan bermotif agama, tetapi sebagai penjajahan yang sistematis terhadap Palestina. Tindakan itu harus ditentang seluruh kalangan masyarakat dunia.



Ma'ruf mengajak seluruh umat Islam sedunia untuk membacakan Qunut Nazilah. Doa itu sebagai bentuk dukungan spiritual bagi keutuhan dan keselamatan Palestina dari penjajahan dan kezaliman.



MUI, kata dia, juga mengajak negara-negara lain terutama Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Teluk untuk bersatu melawan penjajahan dan adu domba. Dengan begitu, dapat terjalin soliditas yang kuat untuk melawan penjahan atas Palestina.



"Seraya bersama-sama kita menegaskan Palestina adalah sebuah negara dengan Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina," kata dia.



Dia mengatakan bagi Indonesia segala bentuk penjajahan di muka bumi harus ditentang dan dilawan. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam tujuan bernegara Indonesia di alinea IV UUD 1945.



MUI, kata dia, menentang keras kebijakan AS soal Yerusalem. Pengakuan AS dianggap semakin menambah ketidakpastian global terutama terkait dengan langkah keamanan.



Langkah itu, lanjut dia, semakin menjelaskan pada dunia tentang politik standar ganda AS. Di satu pihak AS seakan berdiri sebagai kampiun demokrasi tetapi di sisi lain mendukung penjajahan Israel atas Palestina.



"Persetujuan AS atas Yerusalem untuk Israel itu menegaskan persetujuannya atas penjajahan. Bentuk penjajahan itu sudah diperlihatkan dalam berbagai aksi kekerasan yang berada di luar batas-batas kemanusiaan," kata dia.











