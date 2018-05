KSPI Usulkan Rizal Ramli Jadi Cawapres Prabowo

Jakarta: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli sebagai calon pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Ia menilai Rizal sangat cocok mendampingi Prabowo.



"Cawapres kalau bisa dipertimbangkan oleh partai politik dan disetujui Pak Prabowo sebagai calon presiden, Rizal Ramli adalah satu sosok yang tepat," ungkap Said di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Mei 2018.

Said menyebut, Rizal merupakan ekonom yang progresif. Bahkan, Said mengklaim, kualitas Rizal lebih baik ketimbang Menteri Keuangan Sri Mulyani.



"Kita membutuhkan ekonom yang lebih maju, progresif," kata Said.



Said menyadari organisasi yang dipimpinnya tak punya daya tawar untuk mengusung sosok atau figur. Namun, usulan menggandeng Rizal Ramli perlu dipertimbangkan.



"Kami ingin memberi masukan, tapi KSPI bukan partai politik," kata Said.



Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hadir di acara deklarasi dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk maju di Pemilihan Presiden 2019. Prabowo menyampaikan janji jika dirinya dipilih menjadi presiden.



"Bahwa apabila saya dipilih menjadi Presiden RI, saya akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang membela kesejahteraan dan kepentingan rakyat Indonesia kami buruh," kata Prabowo di Istora.







(DRI)