Pakar Politik: Trump Berbahaya bagi Dunia yang Damai

Jakarta: Pakar sekaligus konsultan politik Denny JA mengecam pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dia menilai Trump telah mengancam perdamaian dunia.



"Publik Amerika Serikat harus disadarkan bahwa presiden mereka, Donald Trump, bukan hanya memiliki problem mental. Tapi, ia berbahaya bagi dunia yang damai," kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Desember 2017.

Denny mengaku sempat membaca ulasan ahli psikiatris forensik Bandy X Lee soal Trump di New York Times, pada 30 November 2017. Bandy menjabarkan argumen ilmiah dengan bukti awal yang meyakinkan bila Trump menunjukkan gangguan mental yang bisa mendorong kebijakan berbahaya.



Menurut dia, Bandy sudah menyarankan agar Trump dijauhkan dari kekuasaan. Pasalnya, sebagai presiden AS, Trump punya akses pada senjata nuklir. Pandangan Bandy didukung banyak psikiatris profesional. Namun, mereka tak bisa berbuat banyak karena Trump kini presiden AS.



"Saya mulai meyakini imbauan Bandy itu setelah melihat Trump membuat kebijakan soal Yerusalem. Enteng saja ia melawan hukum internasional, melawan tradisi para presiden Amerika Serikat sebelumnya, mengabaikan aneka stakeholders. Secara unilateral, ia umumkan Yerusalem ibu kota Israel," jelas Denny.



Trump dinilai tak peduli dengan kekerasan yang akan terjadi akibat kebijakannya. "Tak lama media memberitakan protes dunia dan penduduk Palestina. Terbukti sudah beberapa penduduk Palestina yang protes atas itu dan kini terbunuh," lanjut Denny.



Denny JA pun menumpahkan kecamannya kepada Trump melalui sebuah puisi berjudul “Palestina Setelah Donald Trump", yang diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi “Palestine After Donald Trump”. Puisi ini mencoba menangkap batin rakyat Palestina yang bersiap kehilangan nyawa untuk merebut kemerdekaan.



Denny menekankan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dia berharap puisi ini bisa sampai pada warga Amerika Serikat dan menjauhkan Donald Trump dari kekuasaan. Berikut puisi dari Denny JA:



Palestine After DONALD TRUMP



In front of the grave,

A mother hugs her teen son

Tears flow from the mother’s eyes

My heart has been sliced in two

She whispers silently

“Will I lose you, too, my child?

You are all I have left.”



Mother stares at rows of graves.

Her eldest son lies in a grave to her right.

Her husband lies in a grave to her left.

Her father lies in a grave over there.

Her grandfather lies in a grave over here.

All had been killed.



She kissed the grave of her husband.

Oh, God, I truly lack the strength.

I have already given everything

We just want to be independent.



That grave

Just wanted to say No to the settlers

Over a long period of time.



This grave just wants to liberate the land of his forebears

We just want to be independent.



Oh, Palestine,

Now only one of my children remains.

I should fulfill the will of his father

To struggle to liberate you,

although at the expense of life.



Mother hugged her child, again and again,

the one that still remained.

Tears flowed in torrents

And became an ocean.

Land, stones, trees, wind

Wept with her.

The sky drizzled.

-000-



In the meantime, over there

From the height of his throne,

The ruler,

Stood alone, engrossed in his office



For him, Palestine is merely a globe

He has fun playing with.

He head-butts the globe high in the air.

The ball falls, he bounces it off his shoulder

The ball descends, he bounces with his heel.

His body twists to the right,

then twists to the left.

Oh, what fun it is.



He doesn’t care

That one of these head-butts

Has shaken Palestine.

So many lives have been lost

Mothers lost their husband.

Children lost their father.

Husbands lost their wife.

How unfortunate ,

the earth is crying

but is helpless

-000-



In every town

The news has spread

Jerusalem is completely for the colonists.

The imperialist-minded ruler

just wants to make history.

To oppose the world.

For this mother,

it is not just news.

It is only a sign.

She will lose another son,

the one that still remains.



She is preparing the weapons

As instructed by her husband,

As instructed by her father,

As instructed by her grandfather,

As instructed by her ancestors.

Justice must be staunch.

Meaning must rise above death!



December, 2017









