Fahri Hamzah tak Peduli Dilaporkan ke KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak peduli dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahri dilaporkan sejumlah pegiat antikorupsi lantaran disebut mencoba menghalangi kinerja KPK.



Ia diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut diatur ancaman hukuman enam tahun penjara.



“Lebih juga enggak apa-apa. Saya enggak peduli dengan hukuman,” kata Fahri dalam program Mata Najwa, Metro TV, Jakarta, Rabu malam, 3 Mei 2017.

Fahri meyakini tindakannya menyetujui hak angket terkait pelaksanaan tugas KPK sudah benar. Ia lantas menanggapi soal sejumlah anggota DPR RI yang walk out saat rapat hak angket.Menurut dia, walk out bukan peristiwa luar biasa. Lagi pula, lanjut dia, saat rapat berlangsung tidak ada anggota DPR yang menyatakan keberatan dengan hak angket tersebut.“Saya mengetuk palu karena saat itu saya lihat di layar tidak ada yang interupsi dan kalau ada walk out ya itu biasa saja. Ribuan kali saya pimpin sidang dan beberapa kali ada walk out,” kata dia.Fahri dilaporkan ke KPK pada Selasa, 2 Mei 2017. Laporan terhadap Fahri digagas enam lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni PUKAT UGM, Pusako Unand, Koalisi Pemantau Legislatif, Perludem, ICW, dan Formappi.Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril mengatakan, ada beberapa alasan atas pelaporan tersebut . Pertama, kata Oce, tindakan Fahri Hamzah bertentangan dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Tindakan Fahri yang memimpin sidang paripurna pembentukan hak angket kepada KPK secara langsung atau tidak, mencegah dan merintangi pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Bahkan, bukan hanya kasus KTP-el, tapi juga kasus lain.Selain itu, hak angket yang ditujukan kepada KPK keliru secara substansi. Yang paling fatal adalah mekanisme pengambilan keputusan hak angket dinilai cacat secara prosedural.Oce menduga tindakan Fahri itu untuk melindungi Ketua DPR, Setya Novanto, yang terseret dalam pusaran kasus korupsi KTP-el. Novanto dalam surat dakwaan dua terdakwa kasus KTP-el, Irman dan Sugiharto, disebut ikut menikmati uang hasil korupsi kasus tersebut.(AZF)