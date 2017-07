Presiden Gelar Sidang Paripurna RAPBN 2018

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna RAPBN 2018. Sidang kabinet tersebut digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.



Berdasarkan informasi yang dihimpun, sidang kabinet paripurna yang akan berlangsung pukul 10.00 WIB ini, akan dihadiri seluruh menteri dari Kabinet Kerja. Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga akan turut hadir dalam sidang ini.

Sekadar diketahui, draft RAPBN 2018 sudah dibawa pemerintah ke DPR. Parlemen melalui sidang Paripurna sudah menyetujui sejumlah asumsi makro yang diusulkan pemerintah, termasuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2018.Dalam RAPBN 2018, pertumbuhan ekonomi disepakati berada di kisaran 5,2 hingga 5,6 persen dengan laju inflasi sebesar 2,5 hingga 4,5 persen. Nilai tukar rupiah ditetapkan berada di kisaran angka Rp13.300 hingga Rp13.500. Tingkat bunga SPN tiga bulan disepakati berada di angka 4,8 hingga 5,6 persen.Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) disepakati senilai USD45 hingga USD55 per barel. Lifting minyak bumi bekisar Rp771 sampai Rp815 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi ada pada Rp1.194 hingga Rp1.235 ribu barel setara minyak per harinya.Tak hanya itu, DPR dan pemerintah juga telah menyepakati angka pengangguran, yang akan berkisar di angka 5,0 hingga 5,3 persen. Sedangkan, angka kemiskinan dalam rentang 9,5 hingga 10 persen, indeks rasio sebesar 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,50.(YDH)