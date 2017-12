Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel Tindakan Biadab

Jakarta: Jakarta: Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyebut sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel bukan hanya melanggar kemanusiaan. Tapi, ia menilai sikap itu juga sebagai tindakan kejam.



"Jadi kalau itu dijadikan ibu kota Israel saya rasa, itu bukan saja melanggar kemanusian universal tapi menurut saya itu sudah tindakan yang semestinya sudah sangat biadab," kata Syafii di Kantor PPATK, Jakarta, Selasa 19 Desember 2017.

Menurut Syafii, persoalan Yerusalem telah diributkan selama bertahun-tahun. Namun, ia menilai hal ini bisa diselesaikan bila menggunakan akal sehat dengan mengakomodasi semua agama yang ada di Yerusalem.



"Yerusalem itu kalau kita memakai otak, otak yang bersih itu. Itu kan ibu kota tiga agama besar. Kembalikan itu saja. Ada Yahudi di situ, ada Kristen, ada Islam," ujar dia.



Ia pun mengaku heran dengan AS. Menurut dia, negeri Paman Sam terkenal dengan negara yang paling demokratis. Namun, negara tersebut justru menghasilkan pemimpin seperti Trump, yang dinilai banyak tak disukai warga AS.



"Saya rasa perlu kita kaji lebih jauh lah kok dunia seperti ini loh. Dan sebagian besar masyarakat Amerika tidak suka dengan dia, tapi terpilih. Sebagian besar survei bilang Hillary (Clinton) yang menang tapi endak," kata dia.



Rabu 6 Desember, Trump mengumumkan keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Protes dan kecaman merebak setelah keputusan Trump tersebut.



Indonesia, sebagai salah satu pembela Palestina, mengecam keputusan Trump.



Tak sampai 24 jam setelah pengumuman, Menlu Retno memanggi Duta Besar AS di Indonesia, Joseph Donovan. Saat ini Menlu Retno berada di Yordania untuk berbicara dengan Menteri Luar Negeri Yordania dan Palestina.



Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia akan selalu berdiri bersama Palestina untuk mencapai hak kemerdekaannya.









