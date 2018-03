Partai Buruh Australia Sowan ke DPP NasDem

Jakarta: Sejumlah delegasi Australian Labour Party (ALP) menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem. Kedatangan delegasi ALP sebagai bentuk menjaga kerja sama partai politik kedua negara.



President of the Australian Metal Workers Union and Member of the Australian Labor Party International Party, Andrew Dettmer mengatakan, pertemuan itu membicarakan kerja sama penguatan dan pengembangan partai politik.



ALP memilih NasDem lantaran dianggap sebagai partai politik yang memiliki pengaruh besar sebagai pembuat aturan di Indonesia.



"Kita memiliki nilai yang sama dengan NasDem. Kita juga memiliki kesamaan visi misi karena apa yang kita kerjakan selama ini tidak sedikit berawal dari NasDem," kata Dettmer di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2018.



Kerjasama ALP-NasDem, kata Dettmer, bukan kali pertama. Kedua partai pernah melakukan pertukaran anggota partai dalam rangka pertukaran ide dan gagasan.



"Kita punya hubungan yang baik selama ini. Kita berharap hubungan ALP dengan Indonesia tetap terus terjaga," ungkap Dettmer.



Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, pertemuan kali ini juga bertukar pikiran terkait politik negara. Diskusi NasDem dengan partai pemenang pemilu di Australia itu juga berkaitan dengan tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo menemui Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, tahun lalu.



"Hasil pertemuannya yang baik untuk kerja sama bilateral perlu ditindaklanjuti," ucap Plate.





ALP-NasDem, kata Plate, juga membicarakan terkait kerja sama perekonomian kedua negara. Misalnya, terkait bagaimana solusi menghapus hambatan perdagangan yang terjadi saat ini.



"Tarif yang saat ini, tidak menguntungkan bagi perekonomian kedua negara dan bagi konsumen dua negara," ujar Plate.



Plate mengatakan, secara kongkret, kerja sama antar partai politik ini nantinya dikemas dalam bentuk konferensi, diskusi, dan dialog.



Dalam proses pengenbangan sumber daya kader politisi, NasDem-ALP, kata Plate memiliki kesamaan. NasDem memiliki Akademi Bela Negara (ABN) sebagai wadah mencetak kader politik NasDem. Sementara, ALP juga memiliki lembaga serupa yang sudah berusia lama, dan memiliki model serta sistem bagaimana peningkatan kualitas demokrasi dan sumber daya politisinya.



"Nah kerjasama ini kami akan terus jalin, bangun, dalam bentuk dialog konferensi, dalam pendidikan politik meningkatkan kualitas demokrasi," ujarnya.



Ada sekitar sembilan delegasi ALP yang turut hadir dalam kunjungannya ke kantor DPP NasDem. Selain Dettmer, hadir juga Federal Member for Solomon, Australian House of Representatives Luke Gosling MP, Member of the Legislative Assembly of the Australian Capital Territory Tara Cheyne, dan Australian Labor Party National Policy Forum Member Sarah Carroll.



Ikut hadir pula State Organiser, Queensland Branch, Australian Labor Party Lucy Collier, Senior Adviser to the Federal Labor Shadow Minister for Innovation Industry, Science and Research Ellie Hughes, Adviser to the Federal Member for Perth Laurence Coleman, Delegate to Page Federal Electorate Council, Master in Security and Counterterrorism Studies Ronny Susanto, dan Australia Labor International Project Officer Elias Hallaj.



Sekjen NasDem Johnny G Plate hadir sebagai ketua penerima kunjungan ALP. Selain Plate, turut hadir pula Gubernur ABN NasDem I. G. K Manila, Ketua DPP Bidang Otonomi Daerah Hayono Isman, Aakil Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Maxi Gunawan, Ketua DPP Bidang Ekonomi Rachmat Gobel dan belasan pengurus pusat NasDem lainnya.









