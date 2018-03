Organisasi Pemuda Dipastikan Berkontribusi Wujudkan Pemilu Damai

Jakarta: Forum Cipayung Plus berkomitmen mendukung pelaksanaan pemilu damai. Gabungan belasan organisasi pemuda dan mahasiswa itu bahkan telah berkonsolidasi.



"Kami berharap bisa memberikan kontribusi yang positif dalam ajang demokrasi besar kita baik Pilkada Serentak maupun Pilpres tahun depan," tegas Perwakilan Forum Cipayung Plus Ahmad Nawawi seperti dilansir Antara, Senin, 12 Maret 2018.

Forum Cipayung Plus telah bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Mereka membahas peran organisasi dan mahasiswa dalam mewujudkan pesta demokrasi yang kondusif.



Nawawi menjelaskan, pemerintah melalui Kapolri Tito berharap semua elemen lintas organisasi bisa menjadi bagian penting mengawal pesta demokrasi. Forum Cipayung Plus sepakat mahasiswa dan pemuda harus menjadi bagian kritis dan konstruktif menyikap persoalan bangsa. Hal itu dianggap penting agar bisa memberi masukan positif bagi pemerintah.



Nawawi menjelaskan mahasiswa dan pemuda sangat diperlukan guna mempererat persatuan dan kesatuan. "Dengan begitu kita bisa mewujudkan pemilu damai tanpa ada beda pemahaman antara aparat hukum dengan masyarakat dalam merealisasikannya," ujar Nawawi.



Forum Cipayung Plus terdiri dari 16 organisasi lintas kepemudaan dan mahasiswa di antaranya HMI, PMKRI, GMNI, GMKI, PMII, dan Gema MA yang kerap kali dianalogikan sebagai miniatur Indonesia karena anggotanya datang dari berbagai ragam agama, ragam kelas sosial, budaya, ras, dan lain-lain.





(OJE)