Politisasi Islam Oleh Partai Kehilangan Tujuan

Jakarta: Mantan menteri agama Quraish Shihab menyebut saat ini politisasi agama islam mulai kehilangan tujuannya. Hal ini pula yang membuat kehidupan politik bangsa terkini memanas.



"Di dalam agama islam dikenal asyadah syariah, siasah keagamaan. Tujuannya itu untuk kemaslahatan (kebaikan/keselamatan) persis seperti pengemudi bila ada lubang disebelah dia hindari, gunanya itu untuk menuju tujuan yaitu maslahat," kata Quraish Shihab saat diberi kesempatan menutup orasi budaya pada haul ke 13 Cak Nur di Granada Ballroom, Menara 165, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 28 Agustus 2018.

Menurutnya, politisasi agama seharusnya untuk kemaslahatan bersama, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada prakteknya partai politik islam mempolitisasi agama untuk kebaikan yang lebih kecil.



Sejalan ide Cak Nur soal Islam Yes Partai Islam No, Quraish sebut politik agama kini lebih pada menguntungkan satu kelompok dan kelompok lainnya. "Sayangnya politik sudah diartikan diluar makna itu makanya kita tidak setuju bila politik diartikan diluar makna itu," ujarnya.



"Cak Nur melihat apa yang masalahat untuk bangsa, karena itu ia bilang partai islam no karena dalam prakteknya sudah keluar dari kemaslahatan bangsa." ucap dia.



Atas hal itu, Quraish menyebut politisasi agama sekarang menyimpang dari ajaran islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam, terlebih bila sudah menyinggung golongan minoritas atau mayoritas. Bila subtansi keislaman benar-benar diterapkan seharusnya sudah tidak ada lagi celah perpecahan tersebut di dalam bingkai kehidupan bernegara.



"Itu grand syeikh al Azhar yang bilang. Tidak ada lagi, karena semua sudah lebur dalam wadah kesatuan bangsa," kata Quraish.







(JMS)