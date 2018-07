Mahfud MD Dinilai Mewakili Suara Milenial

Jakarta: Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dinilai dapat mewakili suara milenial jika menjadi pendamping Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Hal itu terlihat dari hasil polling yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).



Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan Mahfud merupakan sosok yang tegas dan apa adanya. Tsamara menilai Mahfud banyak disukai pemilih muda.



"Saya kalau melihat Pak Mahfud sebagai anak muda, Pak Mahfud sosok yang original, to the poin, tegas kalau ngomong. Jadi anak muda itu suka sama tokoh yang original saja," kata Tsamara di kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu, 15 Juli 2018.



Tsamara menjelaskan, Mahfud MD tidak pernah jadi orang lain saat muncul di media. Pengalamannya memimpin MK sejak 2008 hingga 2013 menjadi nilai lebih untuk pria kelahiran 61 tahun lalu tersebut.



"Jadi hasil polling ini memperkuat hati kami yang memang sejak awal mengharapkan ada sosok seperti Pak Mahfud untuk mendampingi Presiden Jokowi," ungkap Tsamara.



PSI melakukan polling online di media sosial terhadap sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Mahfud MD menempati urutan tertinggi dengan perolehan 32 persen suara dari total peserta polling 71.106 dengan peserta perempuan 18,83 persen dan laki-laki 81,17 persen.



Polling diikuti beragam usia mulai dari 18-24 tahun (17,79 %), 25-34 tahun (36,73 %), 35-44 tahun (19,48 %), 44-54 tahun (11,57 %), 55-64 tahun (9,93 %), dan 65 keatas (4,50 %).









