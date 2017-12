AM Fatwa dalam Sejarah Perjalanan Politik Indonesia

Jakarta: Sejarah perjalanan politik Indonesia pernah diwarnai berbagai praktik penahanan dan pembungkaman terhadap individu dan kelompok yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah orde baru yang saat itu sedang berkuasa.



Salah satu praktik penahanan dan pembungkaman terhadap pihak yang dianggap sebagai lawan politik pernah berlangsung secara brutal semasa Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Sebutlah nama Andi Mappetahang Fatwa atau orang lebih mengenalnya dengan AM Fatwa. Pada 1984 AM Fatwa yang kala itu menjadi Sekretaris Petisi 50 dijebloskan ke penjara karana didakwa bertanggung jawab atas keluarnya lembar putih peristiwa Tanjung Priok.



Lembaran putih yang dirilis sebagai Petisi 50 ini berisi kritik terhadap tindakan represif aparat keamanan dalam peristiwa Tanjung Priok.



Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai ungkapan keprihatinan atas sikap Presiden Soeharto yang menganggap dirinya sebagai pengejawantahan Pancasila. Siapapun yang mengkritik dirinya dianggap sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila.



"Dianggap Saya yang paling bertanggung jawab keluarnya lembaran putih peristiwa Tanjung Priok 12 Desember 1984. Karena logikanya Saya sekretaris. Sekretaris petisi 50, sekretaris dari tim yang melahirkan itu. Setelah tuduhan itu jatuh ke Saya, Saya tidak ingin melemparkan tanggung jawab itu kepada yang lain, Saya mengakui saja," ujar AM Fatwa, dalam program Melawan Lupa, 18 Oktober 2017 lalu.



Selama menjalani masa pemeriksaan, penahanan, hingga divonis hukuman penjara, tidak terhitung berapa kali tindakan fisik dan teror yang dialami oleh AM Fatwa.



Ia mengaku dikurung di Rutan Guntur milik Kodam Jaya yang kini digunakan sebagai lokasi tahanan para koruptor. Ia tak hanya dimasukkan ke dalam sel namun juga disiram air, diseret ke lapangan tengah malam untuk digunduli, dipukuli, bahkan diteror dan dicelurit yang membuatnya harus mendapatkan 12 jahitan di wajah sekitar mulut.



AM Fatwa yang juga pernah menjadi tahanan saat pemerintahan Soekarno sempat di buang dari satu penjara ke penjara lain. Mulai dari LP Cipinang, LP Cirebon, LP Sukamiskin Bandung, LP Paledang Bogor, hingga akhirnya dikembalikan lagi ke LP Cipinang.



Ketika Soeharto membubarkan Kopkamtib pada 1980-an, AM Fatwa menyikapi hal ini sebagai hal positif yang dilakukan pemerintah. Dari LP Bogor pada Mei 1989 Fatwa mengirimkan apresiasi positif pada kinerja Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh Munawir Sjadzali.



Munawir yang sebelumnya sering silang pendapat dengan Fatwa menganggapi hal ini dengan melakukan manuver politik dengan meminta Presiden Soeharto mempertimbangkan hukuman Fatwa.



"Dengan pemerintah mengubah Kopkamtib menjadi Pangkostranas itu merupakan perubahan politik yang kemudian ada pendekatan ICMI bisa berdiri yang pada waktu itu sangat mustahil. Dan lago yang memimpin ICMI orang kepercayaan Pak Harto dan itu semua sinyal (baik) bagi Saya," ungkapnya.



Setelah 9 tahun hidup di penjara, sejalan dengan arah kebijakan politik rezim Soeharto yang berbalk mendekati kelompok Islam, pada Agustus 1993 AM Fatwa dibebaskan menjadi tahanan luar dan bebas bersyarat.



Kebebasan penuh baru diperoleh AM Fatwa setelah mendapatkan amnesti dan rehabilitasi dari rezim politik BJ Habibie lewat Keppres Nomor 7 Tahun 1998.



Bagi AM Fatwa, pengalamannya selama 9 tahun menjadi tahanan politik orde baru menjadi konsekuensi baginya sebagai aktivis politik. Sebab menurutnya tidak ada rezim politik yang sempurna dan kebal dari kritik.



"Saya mendapatkan pengalaman, pelajaran dari menjadi tahanan orde lama, orde baru, sehingga kalau Saya melihat peristiwa-peristiwa politik sekarang Saya bisa menganalisanya, menilainya dengan objektif. Jadi tidak secara emosional, Saya memahami mengapa orang berkuasa harus begitu," ungkapnya.



Dalam catatan sejarah, karier politik AM Fatwa dimulai kembali ketika Ia bebas murni sebagai tahanan pada 1993. Ia kemudian menjadi salah seorang yang mendeklarasikan berdirinya Partai Amanat Nasional dan berkesempatan memimpin partai tersebut selama kurang lebih 6 tahun.



Pada pemilu 1999 AM Fatwa terpilih menjadi anggota DPR RI dari PAN dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 1999-2004.



Karier AM Fatwa terus melesat hingga pada periode 2004-2009 Ia terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI dan pada pemilu 2009 dan 2014 Ia memutuskan maju sebagai calon perorangan dan terpilih menjadi anggota DPD RI, senator dari DKI Jakarta.



Hingga pada hari ini 14 Desember 2017, pria berusia 78 tahun itu berhenti dari hiruk pikuk dunia politik dan berpulang ke rahmatullah. Ia meninggal setelah berjuang melawan kanker hati yang sudah berada pada stadium 4.









(MEL)