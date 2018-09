Mega Ceritakan Kedekatan Dengan Ma'ruf Amin

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyambut baik kehadiran bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP. Rakornas kali ini membahas strategi pemenangan Pemilu 2019.



Dalam sambutan Mega bercerita dirinya dan Ma'ruf Amin sudah lama berkawan dekat. Keduanya sudah setahun lebih terlibat dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Alhamdulillah keistimewaan rakor kita hari ini karena ada Pak Kiai Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf ini mengantakan ingin datang ke PDIP untuk bisa bersilturahmi, karena sudah lebih satu tahun kami ditugasi presiden untuk membangun sebuah badan baru yang namanya BPIP," kata Mega di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 September 2018.



Mega bercerita dirinya dan Ma'ruf sering berguyon mengenai BPIP yang diisi oleh kalangan 17 plus. Sebutan 17 plus merujuk pada usia anggota BPIP yang relatif diisi oleh tokoh-tokoh senior.



"Kita ini 17 plus, tapi semangatnya tetap tinggi," tutur Mega.



Mega juga berkelakar dia satu-satunya anggota wanita di BPIP. Dia mengaku sangat menikmati bisa bekerjasama dengan tokoh-tokoh senior di BPIP termasuk dengan Ma'ruf Amin.



"Saya ini kan satu-satunya wanita di antara laki-laki ganteng," ucap Mega.



Mega juga sempat menyinggung koleganya di BPIP yang sempat digadang-gadang menjadi pendamping Jokowi, Mahfud MD. Dia mengaku senang sahabat-sahabatnya di BPIP dilirik untuk menjadi pendamping Jokowi kala itu.



"Saya ingin ketawa-ketawa saja, aduh ini sobat-sobat saya masuk nominasi. Saya bilang ke Pak Jokowi, yang ganteng-ganteng masuk nominasi, saya juga masuk nominasi boleh enggak? Pak Jokowi kaget," tandas Mega diiringi gelak tawa kader PDIP.



Rakornas PDIP ini akan digelar hingga besok, 2 September 2018. Rakornas ini dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia untuk membahas strategi pemenangan Pemilu.





(SCI)