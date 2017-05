Pengamat: Hak Angket untuk Lindungi Rekan Sejawat

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang memastikan tak banyak anggota DPR RI yang benar-benar paham tujuan hak angket. Semangat pembentukan hak angket membesar usai banyak anggota DPR yang disebut terlibat kasus KTP elektronik.



“Sulit dihindari bahwa hak angket ini untuk membela teman sejawat,” kata Sebastian dalam program Mata Najwa, Metro TV, Jakarta, Rabu malam, 3 Mei 2017.

Sebastian menyampaikan, tujuan pembentukan angket untuk hajat masyarakat banyak. Namun ia melihat, tujuan hak angket yang dibentuk DPR RI hanya untuk kepentingan kelompok.“Kalau dilihat, ini untuk kepentingan DPR. Sulit dipercaya bahwa angket ini untuk menguatkan KPK,” ungkapnya.Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah pembentukan hak angket untuk melindungi anggotanya dari kasus korupsi.“Kalau ada terminologi membela teman sejawat itu tidak dikenal dalam politik. di politik itu adanya saling makan dan tikam, itu biasa,” pungkasnya.Penyidik KPK Novel Baswedan sempat menyebut sejumlah anggota DPR RI yang diduga mengancam Miryam S Haryani. Mereka adalah Desmond J. Mahesa, Aziz Syamsudin, Masinton Pasaribu, Bambang Soesatyo, dan Safruddin Sudding.Seluruh nama yang disebut Novel saat ini duduk di Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin dan Bambang Soesatyo berasal dari Fraksi Golkar.Masinton Pasaribu, Desmond J. Mahesa, dan Sarifuddin Sudding masing-masing berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura. Sudding juga kini tengah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Hanura.Pernyataan Novel menjawab pertanyaan Jaksa KPK Irene Putri. Irene bertanya untuk mendalami pernyataan Novel yang menyebut Miryam ditekan dan diancam tidak berbicara ke komisi antirasuah."Bambang Soesatyo, yang bersangkutan salah satu orang yang disebut oleh saksi mengancam, yang mulia," kata Novel di pengadilan Tipikor, 30 April 2017.Penyidik KPK meminta Miryam untuk tidak takut ditekan. Novel memastikan saksi menyampaikan seluruh fakta sejak awal. Mulai dari aliran hingga jumlah uang."Saksi menyebut ditekan untuk tidak berbicara. Katanya akan dijeblosi (masuk penjara)," kata dia.(AZF)