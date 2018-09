Wapres Kalla Tiba di New York

New York: Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di New York, Amerika Serikat. Kalla akan memimpin delegasi Pemerintah Indonesia dalam Sidang Majelis Umum ke-73 PBB di General Assembly Hall, Markas Besar PBB di New York.



Kalla tiba di Bandara Terterboro, New York dengan menggunakan pesawat khusus setelah terbang sekitar satu jam dari Bandara Internasional Logan Boston, Amerika Serikat.

Dari Bandara Terterbero, Kalla langsung menuju hotel tempat menginap. Wapres tiba di hotel pada Minggu, 23 September 2018, sekitar pukul 15.15 waktu setempat atau Senin, 24 September 2018, pukul 02.15 WIB (selisih 11 jam lebih lambat dari Jakarta).



Juru bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengatakan Kalla akan memulai agenda sidang umum dengan menghadiri Nelson Mandela Peace Summit pada Senin waktu New York. Acara itu merupakan keputusan dalam Resolusi UNGA 72/243 yang diadopsi pada 22 Desember 2017.



Dalam keputusan tersebut dinyatakan negara anggota PBB mengadakan pertemuan pleno tingkat tinggi tentang perdamaian global, untuk menghormati peringatan 100 tahun kelahiran Nelson Mandela. Sidang yang dihadiri oleh para kepala negara ini dimulai dari pagi hingga sore hari.



Agenda utama penyampaian pandangan dalam debat umum Sidang Umum ke-73 PBB dilakukan oleh Kalla pada Kamis, 27 September 2018, waktu setempat.







(AZF)