Sudirman Said Merapat ke Rumah Prabowo

Jakarta: Ketua Umum Prabowo Subianto akan mengumumkan calon gubernur yang diusung dalam Pilgub Jawa Tengah 2018. Pengumuman akan berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Desember 2017.



Sebelum pengumuman, rumah Prabowo ramai. Sejumlah orang datang, antara lain Rachmawati Soekarnoputri, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, musisi Ahmad Dhani, Pengacara Eggi Sudjana, dan Waketum Gerindra Fadli Zon.

Beredar kabar calon yang akan diumumkan adalah Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sudirman sendiri tiba di lokasi sekitar pukul 12.07 WIB.



Meski demikian belum ada kepastian apakah Sudirman Said yang dicalonkan Gerindra sebagai calon gubernur Jateng. Selain Sudirman, nama Ferry Juliantono juga digadang-gadang maju sebagai cagub Jateng.



Ia telah melakukan sosialisasi. Namun, dia mengaku legawa jika nama lain yang diputuskan partai.



"Saya belum tahu (siapa yang dicalonkan). Tapi saya menyatakan sikap menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Saya sebagai kader patuh dan loyal apapun putusannya," kata Ferry kepada Medcom.id, Rabu, 6 Desember 2017.



Medcom.id juga mendapatkan foto pertemuan di rumah Prabowo. Dalam foto terlihat sejumlah orang sedang berbincang antara lain Waketum Gerindra Ferry Juliantono, Edhy Prabowo, dan petinggi Partai Gerindra lain.







(REN)