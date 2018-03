Presiden Minta Pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional Dikebut

Big Circle Be My Valentine (3) Minggu, 11 Feb 2018 21:46 Big Circle kali ini membahas tema "Be My Valentine" menghadirkan narasumber du pengusaha di industri kopi, yakni co Foun…

Metro News Ribuan Mahasiswa di Pekanbaru Ikuti Seminar Membedah Strategi Marketing Minggu, 04 Feb 2018 00:46 Ribuan mahasiswa antusias mengikuti seminar Membedah Strategi Marketing di Pekanbaru, Riau. Acara ini digelar oleh Indonesia Marke…

Mikro Saatnya Santri Jadi Wirausaha Industri DIgital Minggu, 21 Jan 2018 12:00 Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengajak kepada para santri untuk menjadi wirausaha industri terutama di sektor digital.

Mikro Generasi Muda Berbagi Resep Sukses di Creativepreneur Corner 2018 Rabu, 10 Jan 2018 18:28 lndonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif.

Peristiwa Alasan Jokowi Berikan Suntikan Modal Usaha Rabu, 27 Dec 2017 16:43 Presiden Jokowi senang dengan gairah anak muda yang ingin memulai usaha.

Metro Jokowi Ingin Pengembangan SDM Dimasifkan pada 2018 Rabu, 27 Dec 2017 16:33 Tahun 2018 pemerintah bakal memasifkan pembangunan SDM.

Peristiwa Jokowi Berikan Warga Modal Rp10 Juta untuk Mulai Budi Daya Ikan Rabu, 27 Dec 2017 16:10 Jokowi berjanji memberikan modal untuk budi daya ikan hias.

Metro News Mendorong Anak Muda Jadi Entrepreneur Selasa, 19 Dec 2017 12:11 Kemarin (18/12/2017) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara Entrepreneurs Wanted di ITB. Pada kesempatan itu Presiden Jokowi menya…

Politik KPU Manokwari Selatan Terancam Kena Sanksi partai bulan bintang Rabu, 07 Mar 2018 16:25 Rabu, 07 Mar 2018 16:25 KPU Manokwari Selatan dianggap telah membuat kesalahan dalam verifikasi faktual.

Politik Tito tak Tertarik Dunia Politik kapolri Rabu, 07 Mar 2018 16:02 Rabu, 07 Mar 2018 16:02 Istri berharap Tito menolak bila ditawarkan maju di pilpres.

Politik AHY tak Berniat Masuk Kabinet pilpres 2019 Rabu, 07 Mar 2018 15:07 Rabu, 07 Mar 2018 15:07 Agus Harimurti Yudhoyono mencoba realistis kemungkinan berkompetisi di Pilpres 2019.

Politik Jokowi Baru Merumuskan Kriteria Cawapres pemilu Rabu, 07 Mar 2018 15:06 Rabu, 07 Mar 2018 15:06 Ia masih mencari sosok yang pas.  

Politik AHY akan Tagih Janji Megawati pilpres 2019 Rabu, 07 Mar 2018 15:03 Rabu, 07 Mar 2018 15:03 Partai Demokrat terus melakukan koordinasi dengan partai lain.

Politik AHY Bebaskan Publik Berspekulasi partai demokrat Rabu, 07 Mar 2018 14:45 Rabu, 07 Mar 2018 14:45 AHY juga tak bisa membendung opini publik yang menganggap Demokrat mulai merapat ke pemerintah.