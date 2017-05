PKS Layangkan Surat Keberatan Hak Angket KPK ke Pimpinan DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: PKS terus menunjukkan penolakan terhadap hak angket KPK. PKS melayangkan surat keberatan kepada pimpinan DPR.



"Fraksi PKS telah melayangkan surat protes resmi kepada Ketua DPR agar mengoreksi prosedur dan keputusan paripurna tersebut," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis, Jumat 5 Mei 2017.

Menurut Jazuli, keputusan hak angket KPK akhirnya bergulir adalah sebuah insiden. Pasalnya, keputusan itu diambil tidak sesuai prosedur yang berlaku."Fraksi PKS menilai pengesahan hak angket KPK di Paripurna yang lalu adalah accident karena tanpa menanyakan pendapat fraksi-fraksi dan menafikan suara-suara yang berbeda," ujar dia.Jazuli merujuk pada ketentuan dalam UU 17/2014 tentang MD3, Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat; (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.Kemudian, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 199 Ayat (3): Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir."Ketok palu pimpinan sidang pada Paripurna yang lalu jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal-Pasal di atas," tegas Jazuli.Jazuli menegaskan pihaknya tidak akan mengirimkan wakil dalam panitia khusus (Pansus) hak angket. Jazuli pun mendengar sejumlah fraksi lain juga tidak akan mengirimkan wakilnya.Dengan demikian, Jazuli meyakini hak angket akan kandas di tengah jalan. Jazuli merujuk pada UU 17/2014 Pasal 201 ayat (2) jelas menyatakan bahwa keanggotaan panitia angket terdiri atas semua unsur fraksi DPR."Jika mayoritas fraksi menolak panitia angket, secara otomatis berimplikasi pada kuorum dalam pengambilan keputusan. Jika syarat kuorum tidak terpenuhi, dengan sendirinya penggunaan hak angket batal," ujar Jazuli.Hal itu, lanjut Jazuli Juwaini, sejalan dengan ketentuan UU 17/2014 Pasal 232 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur mengenai kuorum pengambilan keputusan rapat DPR.(1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah fraksi, kecuali dalam rapat pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan hak menyatakan pendapat.(HUS)